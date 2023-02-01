مياه سوهاج توجه حملة توعوية لوقف التعدى على شبكات المياه والصرف الصحى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حملة توعوية تستمر حتى نهاية فبراير الجارى، وذلك للتوعية بوقف التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

وأضاف أن تلك الحملة تأتى فى اطار توجهات الدولة لوقف التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى واستناداً على الفتوى الصادرة من دار الافتاء المصرية بتاريخ 18 اغسطس 2020 والتى تنص على أنه يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحى عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما فى ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل والاضرار بالمصلحة العامة وخرق النظام وخيانة الامانة ومخالفة ولى الامر الذى امر الشرع بطاعته.

واضافت اسماء سهيل مدير التوعية والتثقيف أنه تم توجيه الحملة للمناطق التى يكثر بها التعدى على خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وأنه يشارك بالحملة التوعوية مسئولى التوعية وقطاع المعامل والقطاع التجارى ومسئولى الشبكات وأنه يتم تنفيذ أنشطة طرق أبواب وتوعية مباشرة مع المواطنين لتعريفهم بمخاطر الوصلات الخلسة كما يتم توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة للمياه ودورها فى الحفاظ على مياه الشرب وتقليل قيمة الفاتورة هذا بالاضافة الى اجراء التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه هذا بالاضافة الى الدفع بسيارات استقبال الشكاوى للتعرف على شكاوى المواطنين وحلها فى سرع وقت ممكن.