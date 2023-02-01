مياه الأقصر تجرى أعمال تركيب محبس بالخط الرئيسي بشارع أحمد عرابى بإسنا.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بقيادة المهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تواصل أعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيسى بمنطقة شارع أحمد عرابى، حيث تم قطع المياه بمناطق (شارع البحر - شارع أحمد عرابى) بمدينة إسنا، بدءاً من صباح اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم غداً الخميس.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، كافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى والأرقام التالية:- (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

وفى نفس السياق نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فعاليات حملة توعية للمواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة سواء كانت مياه شرب أو صرف صحي والمسائلة القانونية، والعقوبات المترتبة على التعدي على مياه الشرب وشبكات الصرف صحي دون التعاقد مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك إستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الموارد المائية خاصة مياه الشرب، حيث تمر بمراحل تنقية ذات تكلفة مرتفعة في ظل إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وقالت الشركة خلال فعاليات الحملة، أنه إستناداً إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعدي على شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، أو استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان تعليماته ببدء أعمال الحملة التي شملت مناطق شمال الأقصر التابعة لمركز ومدينة الزينية ومنها المدامود - جاد الكريم كمرحلة أولى. بتنفيذ مسئولي إدارات ( القطاع التجارى - التوعية - خدمة عملاء - التسرب - الشبكات - التشغيل والصيانة ) حيث أرشدت إدارة التوعية إلى أهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه ودورها في توفير ما لايقل علي 35% من قيمة الفاتورة.





