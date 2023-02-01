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لقى أربعة أشخاص كانوا عالقين في منجم فحم بمقاطعة شانشى شمالى الصين مصرعهم بعدما غمرته المياه.

وذكرت سلطات إدارة الطوارئ بالمقاطعة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الأربعاء/ أن الحادث وقع في منجم جيويشان، مشيرة إلى أنه تم إصدار مرسوم بتعليق إنتاج الشركة حتى يتم إصلاح أي مشكلات، كما وجهت الشركة بتعزيز إدارة السلامة خلال فترة الإصلاح.

يذكرأن، أدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينجيانج بشمال غربي الصين فى ديسمبر عام 2022، إلى احتجاز 18 عاملاً تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهوداً للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وكان نحو 40 شخصاً يعملون في المنجم الذي يقع بمحافظة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار، حيث تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.



وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" بأن "عملية انقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".



وأظهرت السنوات الماضية تحسناً بالنسبة لمسألة السلامة في المناجم في الصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق وفقاً لوكالة "فرانس برس".