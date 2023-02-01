وذكرت سلطات إدارة الطوارئ بالمقاطعة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الأربعاء/ أن الحادث وقع في منجم جيويشان، مشيرة إلى أنه تم إصدار مرسوم بتعليق إنتاج الشركة حتى يتم إصلاح أي مشكلات، كما وجهت الشركة بتعزيز إدارة السلامة خلال فترة الإصلاح.