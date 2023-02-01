مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة أخرى في حادث سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية، مصرع شخص وزوجته وزوج ابنتهما مصرعهم، فيما أصيبت نجلتهم بإصابات خطيرة وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بمحافظة القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع أثار الحادث من على الطريق وتجنيب السيارة المتسببة بالحادث، منعا لتعطل مصالح المسافرين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شبرا - بنها الحر، وتوقف حركة المرور بالطريق ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة أخرى، وهم: "رشاد هارون مصباح"، وزوجته "بسايم محمد مزروع"، وزوج ابنتهم فيما أصيبت ابنتهم بإصابات بالغة، وجرى نقلها إلى العناية المركزة في حالة صحية حرجة.

وجرى التحفظ على الجثث، تحت إشراف النيابة العامة لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتقديم العلاج للمصابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.