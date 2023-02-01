اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حريق مستشفى بالمطرية.. والسيطرة على النيران.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:40 م
مصرع 3 أشخاص فى حريق مستشفى بالمطرية.. والسيطرة على النيران.. صور حريق مستشفى النور المحمدى بالمطرية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مستشفى النور المحمدى في منطقة المطرية بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مستشفى بمنطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.

 

حريق داخل مستشفى فى المطرية
حريق داخل مستشفى فى المطرية

حريق فى المطرية
حريق فى المطرية

حريق مستشفى المطرية
حريق مستشفى المطرية
حريق داخل مستشفى فى المطرية
حريق داخل مستشفى فى المطرية

حريق فى المطرية
حريق فى المطرية

حريق مستشفى المطرية
حريق مستشفى المطرية

 


حريق مستشفى

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

المطرية

سيارات الاطفاء

اليوم السابع بلس

حريق مستشفى النور المحمدى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة