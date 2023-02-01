مصرع 3 أشخاص فى حريق مستشفى بالمطرية.. والسيطرة على النيران.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مستشفى النور المحمدى في منطقة المطرية بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مستشفى بمنطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.



حريق داخل مستشفى فى المطرية



حريق فى المطرية



حريق مستشفى المطرية