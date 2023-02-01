مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى طفل مصرعه، إثر اختناقه بحبل، أثناء سحب بقرة، إلى حظيرة الماشيه حيث انطلقت البقرة في الجري بعد أن سمعت نباح كلب فلف الحبل على رقبته فتوفي في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، بوصول طفل 5 سنوات من إحدى قرى ابوقرقاص جثة هامدة

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية بمعرفة إدارة البحث الجنائي، تبين أن الطفل المتوفى كان يجر بقرة متجها بها إلى حظيرة الماشية وفجأة ظهر كلب ينبح فانطلقت البقرة في الجري فالتف الحبل المستخدم في جر الماشية حول رقبته حينما انطلقت البقرة في الجري بشكل مفاجئ وبسرعة ونتج عن ذلك مصرع الطفل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتقرر التحفظ علي الجثة داخل مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت التصريح بدفن الطفل بعد مناظرة الجثة