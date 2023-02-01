مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص فى حادثين منفصلين بالمنيا

لقى طفل مصرعه، إثر اختناقه بحبل، أثناء سحب بقرة، إلى حظيرة الماشيه حيث انطلقت البقرة في الجري بعد أن سمعت نباح كلب فلف الحبل على رقبته فتوفي في الحال.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، بوصول طفل 5 سنوات من إحدى قرى ابوقرقاص جثة هامدة
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية بمعرفة إدارة البحث الجنائي، تبين أن الطفل المتوفى كان يجر بقرة متجها بها إلى حظيرة الماشية وفجأة ظهر كلب ينبح فانطلقت البقرة في الجري فالتف الحبل المستخدم في جر الماشية حول رقبته حينما انطلقت البقرة في الجري بشكل مفاجئ وبسرعة ونتج عن ذلك مصرع الطفل.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتقرر التحفظ علي الجثة داخل مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت التصريح بدفن الطفل بعد مناظرة الجثة
كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 2 بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، والفحص وإجراء التحريات، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة "شيماء. ع. م" 30 عاما و"أحمد. ف. م" 41 عاما والأبناء دينا 4 سنوات وشهد 14 عاما وأياد 9 سنوات، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.
تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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