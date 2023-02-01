مصرع شخص فى حادث تصادم بنزلة كوبرى المحور اتجاه الصالحية الجديدة بالشرقية

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بنزلة كوبرى المحور اتجاه الصالحية الجديدة بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة بشخص بنزلة كوبرى المحور اتجاه الصالحية الجديدة نطاق مدينة الصالحية.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "حصافى ف م" 38 عاما مقيم الحسينية، إثر اصطدام سيارة به بنزلة كوبرى المحور اتجاه الصالحية الجديدة نطاق مدينة الصالحية، فتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى إلى مستشفى الصالحية والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.
وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بالطريق الإقليمى تجاه بنها نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة التخطي الخاطئ وذلك بالطريق الإقليمى تجاه بنها بعد نزلة السعديين، وأسفر الحادث عن مصرع " فارس إ أ" 21 عاما مقيم منيا القمح، وإصابة شاب آخر، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ولحين إصدار قرارها بالدفن، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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