مد معرض "أيادى مصر" للمنتجات الحرفية واليدوية بالغردقة حتى 6 فبراير الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والغرفة التجارية، والمجلس القومي للمرأة وجمعية تراثنا عن مد فترة عمل معرض أيادي مصرية المقام بمدينة الممشي السياحي حتي 6 من فبراير نظرا للاقبال الشديد عليه .

وكان افتتح اللواء محمد البنداري، سكرتير عام البحر الأحمر، معرض ايادى مصرية لمنتجات الحرف التراثية بحضور اللواء احمد مرزوق السكرتير العام المساعد للمحافظة والذي يقام بالممشي السياحى بالغردقة، واحد علي دعم العارضين وايضا علي التمكين الاقتصادي للاسرة عامة والمراة خاصة وان هذه المعارض لها الدور الفعال في تسويق المنتجات وفتح اسواق جديدة للعارضين

من جانبه قالت هويدا عبد الحميد مدير عام ادارة الانتاج بالديوان العام ان المحافظة قامت بتنظيم المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التضامن الاجتماعي و المجلس القومي للمراة برئاسة نرمين ابو سريع.

شارك بالمعرض الغرفة التجارية بمحافظة البحر الاحمر برئاسة خالد رضا، وانطونيوس صلاح وكيل الغرفة والدكتورة ايثار بدوى رئيس لجنة سيدات الاعمال وعبير عيسي منظم اللجنة

من حانبه قال احمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ان وحدة الاسر المنتجة تشارك باكثر من 50 عارض وتشمل معروضاتهم العديد من الأعمال اليدوية ذات الخامات الطبيعية مثل الجلود والأقمشة البدوية

ويشارك في المعرض اكثر من 94 عارض من مختلف مدن المحافظة (حلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة والأسر التسويقية ) ويشمل العديد من المنتجات مثل الشنط اليدوية ، الاكسسوارات ، زخارف ، سجاد ، رسومات ومنتجات العناية بالبشرة.