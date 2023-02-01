مدبولي: زيارة الرئيس السيسي للهند وأذربيجان وأرمينيا عكست التوجه نحو تفعيل العلاقات

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار في مستهل حديثه إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من الزيارة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشملت كلاً من الهند وأذربيجان وأرمينيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة الرئاسية المهمة عكست توجهاً واضحاً للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التي زارها الرئيس السيسي، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان، بما يحقق المصالح المشتركة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهده اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، من التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية، بما يؤكد أن مصر حجر الزاوية وركيزة استقرار في مساعي تهدئة المنطقة وإقرار السلام.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الملف الاقتصادي، حيث أشاد بمجريات النسخة السابعة من مؤتمر "سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وما أسفر عنه المؤتمر من رسائل مهمة لاقت اهتمام الحضور من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وجدد مدبولي، التأكيد على ما تضمنته كلمته أمام المؤتمر من أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في هذا التوقيت من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وكذا العمل على تحقيق خطوات سريعة في ملفي "تمكين القطاع الخاص" و"جذب الاستثمار الأجنبي"، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية بمبادرات فاعلة لاسيما في قطاعي الصناعة والزراعة.

واتصالاً بملف الاقتصاد، أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخراً أدت إلى النجاح في الإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، وبالتالي العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم بأثر ايجابي في تحقيق توازن الأسعار في الأسواق، موجهاً الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية في هذا الإطار، بما يسهم فى توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.