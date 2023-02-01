محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 9 من أوائل الدورات التدريبية بمركز سقارة يمثلون المحافظة في عدد من البرامج التدريبية التخصصية خلال العام 2022 منهم رؤساء وسكرتيري مراكز ومدن ومديرى الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية، حصدوا مراكز أولى على مستوى محافظات الجمهورية، جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

كما كرم المحافظ ونائبه، كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وجمال فهمي، مدير الموارد البشرية بالديوان على أدوارهم في دعم منظومة الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في تحقيق مثل هذه المستويات المتقدمة في تدريب العاملين بالمحافظة.

والمكرمون، محمد مصطفى عيسى علي، مدير الإعلانات بالمحافظة، وايمان مصباح ابراهيم، سكرتير قرية التفتيش بالاصلاح، وشيماء عزت عبدالهادي يونس، مسئول تدريب بالديوان، ودعاء عادل محمد للو، منسق تدريب بمطوبس، وابراهيم بسيوني شلبي النجار، مهندس تنظيم بكفر الشيخ، محمد حسانين محمد حسانين عامر، سكرتير مدينة مصيف بلطيم، وابراهيم عادل ابراهيم خليفة، نائب رئيس مركز فوه، وائل فرج السيد مرزوق، رئيس مدينة البرلس، ورضا على أمين عبدالوهاب سكرتير مدينة سيدي غازي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، تفقدا ختام البرنامج التدريبي المتخصص لإدارة المشروعات الرقمية Digital Project management التي استمرت على مدار 7 أيام متتالية والذي عقد في استدامة للتدريب والتطوير بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أطر التعاون الإستراتيجي بين المحافظة والوزارة في مجال التدريب والتطوير المؤسسي ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بالجهاز الإداري.

تخلل البرنامج التدريبي ورش عملية على أحدث برامج إدارة المشروعات من مايكروسوفت وهو برنامج MS Project وذلك على مدار اليوم لتطبيق مفاهيم البرنامج المكتسبة ومواكبة نظم إدارة المشروعات الحديثة، واختتم البرنامج بنمذجة عدد من المشروعات نفذها المستفيدين من البرنامج في فرق عمل، واستفاد من البرنامج 35 متدربا يمثلون مديري التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمحافظة بما فيها من مديريات الخدمات التابعة وعدد من الإدارات بالديوان العام ذات بإدارة المشاريع.



تكريم المتميزين



جانب من ختام الدورة



ختام الدورة الرقمية بمركز استدامة



تكريم متدرب متميز



تكريم جمال فهمي مدير شئونت العاملين بديوان المحافظة