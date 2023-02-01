محافظ كفر الشيخ: توصيل الكهرباء والمياه لمستشفى بيلا المركزى الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

تترقب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مستشفي بيلا المركزي الجديد قريبًا، والذى يعد أكبر وأهم الصروح الطبية بمحافظة كفر الشيخ، حيث يقدم خدماته العلاجية لأهالي مدينة وقرى مركز بيلا والقرى المجاورة، ويوفر عليهم مشقة السفر إلى المراكز الأخرى، لتلقي الخدمات الطبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم إنشاؤه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة كفر الشيخ في كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع الصحة والذي شهد تطويرا كبيراً من 9 سنوات، بإنشاء العديد من المستشفيات المركزية والنموذجية والوحدات الصحية، سواء تابعة لمديرية الصحة، أو المجالس الطبية المتخصصة، إضافة مد المستشفيات بعدد كبير من الاجهزة الطبية، لأول مرة بالمحافظة، وضمن المشروعات الضخمة التي تشهدها المحافظات كافة، بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، وضمن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن ما شهده قطاع الصحة بالمحافظة تطوراً كبيراً وملموساً خلال السنوات الأخيرة، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوى لجميع المواطنين، بصورة غير مسبوقة.

وأعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربي لمستشفى بيلا المركزى الجديد، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشأن ضرورة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمشروعات القومية لما لها من دور مهم في تقديم خدمات حيوية للمواطنين.

وأكدت المهندس غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، أن القطاع من خلال إشراف شركة كهرباء مصر بيلا برئاسة المهندس أيمن موسي، نفذ مشروع توصيل التيار الكهربائي "التغذية الرئيسية" لمستشفى بيلا المركزي الجديد، ضمن أولوية القطاع لتوصيل الخدمة للمشروعات القومية، وضمن مرحلة الجمهورية الجديدة المبنية على أساس رؤية مصر 2030م.

وأشار جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائي ومياه الشرب بقطر 4 بوصة، ومتبقي توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي وخطوط التليفون، وجاري الانتهاء من أعمال توصيل باقي المرافق، حتى تكون جاهزة للتشغيل قريباً، مؤكداً أن العمل بالمستشفى يسير بشكل منتظم على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة أهالي بيلا.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن المستشفى الجديد يعد صرحا طبيا شاملا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة لخدمة أهالي مدينة بيلا والمدن المجاورة ، ولفت إلى أنه يمتاز بموقع متميز بمدينة بيلا، على مساحة 5200 متر، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و 24 حضان و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسامًا للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلي أن المستشفى يضم بدروم ومبني أرضي و5 أدوار، حيث يحتوي البدروم علي أماكن انتظار السيارات وغرفة الطلمبات وغرفتي خزان مياه وغرفة معالجة مياه، بينما يضم الدور الأرضي، أقسام الاستقبال والطوارئ والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الانعاش، ويحتوي الدور الأول على أقسام العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل.



تجهيزات لافتتاح مستشفى بيلا المركزي



جانب من المشاركين في الانشاء



مشروع انشاء مستشفى بيلا المركزي