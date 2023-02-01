محافظ قنا يتفقد أعمال القافلة الطبية بمستشفى قنا العام

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية الموسعة التي تنظمها مشيخة الأزهر الشريف، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتستمر لمدة أربعة أيام، في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجارى، رافقه الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد داود مسئول القافلة الطبية بجامعة الأزهر، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور عبد الكافى شرف الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، وطاقم الأطباء المتخصصين بالقافلة والأطقم الطبية بمستشفى قنا العام.

وقال محافظ قنا، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على 1400 مواطن خلال يومها الأول من أهالي قرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت والمناطق المجاورة فى 16 تخصص طبى مختلف شملت تخصصات، "العيون، الجلدية، القلب والأوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، السكر والغدد الصماء، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأسنان، الأطراف الصناعية، السمعيات"، بالإضافة إلى إجراء 31 عملية جراحية، شملت 8 عمليات أنف وأذن وحنجرة و6 عمليات قسطرة قلبية، و13 عملية جراحية متنوعة و4 عمليات جراحية للأسنان، لافتا ان القافلة الطبية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعكس جهود الدولة في الاهتمام بتوفير جميع الخدمات الطبية والأدوية بالمجان للمواطنين، في مختلف القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

وتفقد محافظ قنا، قسم القسطرة القلبية للإطمئنان على الحالات التى تم إجراء عمليات القسطرة القلبية لها، بوحدتي العناية القلبية المتوسطة والمركزة بمستشفى قنا العام، كما اطمئن على التشخيص المبدئى للحلات المحولة لقسم جراحة المخ والأعصاب، وأوصى بمتابعتها واجراء الفحوصات الطبية الشاملة لها وخاصة الحالات الخاصة بالأطفال، موجها بصرف العلاج اللازم بالمجانن.

يذكر أن القافلة تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة الأزهر، ويتم من خلالها توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية لإجراء العمليات الجراحية بالمجان علي نفقة الدولة.