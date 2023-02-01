اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:44 ص
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ميدانية ليلية له، أعمال تطوير منطقة مصر القديمة وهي منطقة أنشئت لتحاكي المناطق القديمة التراثية بالقاهرة وتحيي التراث.

كما تفقد المحافظ ساحة مسجد الصحابة بالسوق القديم وشدد علي أعمال النظافة والصيانة الدورية مع مراعاة الحفاظ علي الطابع المميز والتراثي بمنطقة السوق القديم باعتباره أحد المقاصد الهامة ضمن معظم الرحلات السياحية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة لاختيار مسجد الصحابة بشرم الشيخ ثاني أفضل مسجد علي مستوي الجمهورية بعد مسجد الحسين بالقاهرة لما يتميز به من فنون العمارة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السوليه، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ (1)
أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ 
 

 

أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ (2)
أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ (

 

أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ (3)
أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ
 

 

أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ (4)
أعمال تطوير مصر القديمة بشرم الشيخ

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

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