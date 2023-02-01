محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال فرد طبقة السن بشارع الشهداء بداية من مسجد أبو طرطور وحتى تقاطع شارع محمد محسن حمد بطول (550)م، وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بالأرصفة الجانبية بالشارع الخلفى لعبد المنعم رياض من أمام مجلس المدينة وحتى تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول (400) م تمهيدًا لأعمال الرصف، يأتى هذا فى إطار المتابعات الميدانية لأعمال الرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (11) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالمدينة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية بمنوف أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع العزب والمتفرع من طريق البطحة البحرية، فضلا عن متابعة تركيب بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بشارع أبو زيد وذلك ضمن خطة رصف (14 ) شارعا مستهدف رصفهم بالمدينة، فيما تابع رئيس المدينة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين العامة بنطاق المدينة بواقع (5) ميادين بهدف الارتقاء بالمظهر العام وإضفاء مظهرًا جماليًا وحضاريًا.

فيما تابعت رئيسة الوحدة المحلية للباجور أعمال تركيب الانترلوك بشارع محمود عيد والمتفرع من شارع بنها، وذلك ضمن (34) شارع سيتم تطويرهم ورصفهم بالعام المالى الحالى بتكلفة (30 مليون و600 ألف جنيه ) وموزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وفى مدينة الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية تركيب بلاعات الأمطار بشارع معرض رامى بطول (500) م بداية من شارع بور سعيد حتى سيدى عبد الرحيم، فضلا عن متابعة قطع الفرمة بأحد متفرعات شارع كمال النجار أمام بريد الشهداء بطول (150) م ، وكذا تركيب البلدورات بالأرصفة الجانبية وتجنيب أعمدة الإنارة بشارع الاسطبل بداية من ترعة الغزالية وحتى شارع الحرية بطول (500) م، بالإضافة إلى متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع المنياوى والذى يربط شارعى كمال النجار وبور سعيد بطول (150) م، فيما تابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن بطريق (زاوية الناعورة - كفر حجازى ) أحد قطاعات طريق 16 تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب الانترلوك بشارع نجم وفرد طبقة السن بشارعى الجلاء وبورسعيد ومتفرعاتهم ، وذلك ضمن (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة سيتم رصفهم بخطة الرصف للعام المالى الحالى، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع معدلات الأداء مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقًا للصالح العام.