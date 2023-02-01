محافظ الفيوم يشدد على إنهاء طلبات المواطنين المتأخرة بالمراكز التكنولوجية

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، والـتأكد من تقديم خدماتها على الوجه الأمثل للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس هاني الحسيني رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية ومدير الدعم الفني بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المراكز التكنولوجية.

خلال الاجتماع، استعرض رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية ومدير الدعم الفني بالمحافظة، كافة الطلبات المتأخرة بكل مركز تكنولوجي، وأوجه القصور التي رصدتها لجنة المتابعة خلال مرورها على المراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية، والمراكز التي قامت بعلاج بعض أوجه القصور، وكذا آليات وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإدارات المتأخرة في إنهاء الطلبات المقدمة.

ومن جهته، شدد محافظ الفيوم، على ضرورة وضع آلية عمل محددة بكافة المراكز التكنولوجية، لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المتأخرة، موضحاً أنه سيتم تقييم المراكز الكنولوجية والإدارات طبقاً لسرعة استجابتها للخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

وأكد "الأنصاري" على ضرورة التزام أعضاء لجنة المتابعة، بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وإعداد تقرير تفصيلي نصف شهري بكافة النتائج والملاحظات، يُعرض علي المحافظ شخصياً، للتوجيه بما يلزم نحو تحسين جودة الخدمات.