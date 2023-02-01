محافظ الشرقية يوجه بفتح منافذ لتوفير السلع المخفضة بالمديريات الخدمية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تعليمات لمديرى المديريات الخدمية، بفتح منافذ مصغرة للسلع والمواد الغذائية بكل مديرية خدمية ليتمكن العاملين بها من شراء احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة عن السوق، تماشياً مع سياسة الدولة للتصدى للغلاء وارتفاع الأسعار.

وكلف وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية ومعارض أهلاً رمضان لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وإلزام البائعين بالأسعار المحددة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت أن الدولة بجميع أجهزتها تولي إهتماماً بتوفير احتياجات المواطنين ومحاربة الغلاء من خلال إقامة معارض (أهلاً رمضان) ومنافذ لبيع السلع والمواد الغذائية لتقديم السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة عن الأسواق لمواجهة إرتفاع الأسعار، لتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على معارض ( أهلا رمضان) والمنافذ المُقامة للتأكد من توافر السلع الغذائية والإستهلاكية وبالأسعار المعلنة لسد إحتياجات المواطنين.