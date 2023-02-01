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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.81%

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:48 م
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.81% محافظ الجيزة يعتمد نتيجه الشهادة الإعدادية
كتبت مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية  للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:
 
فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر )، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر ( أوسيم )، التاسع عشر ( أبوالنمرس )، العشرون ( الواحات البحرية ). 
 
كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.
 
 

 


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