محافظ أسوان يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى نصر النوبة بتكلفة 3.3 مليار جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" بمختلف قطاعات العمل العام بإجمالى 313 مشروعا بتكلفة 3.3 مليار جنيه تخدم أكثر من 147 ألف نسمه تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

رافق المحافظ خلال جولته النائب البرلمانى أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، بجانب مسئولى الجهات التنفيذية.

وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، على أن يتم تلافى كافة الملاحظات التى رصدها المحافظ، والاهتمام باللاندسكيب، وبكل صغيرة وكبيرة فى التنفيذ، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور.

وشدد اللواء عطية على ضرورة وضع علم مصر على الصوارى والأماكن المرتفعة وعدم دهانه على الأرصفة والأشجار وغيرها من المواقع التى تتعرض للمرور عليها من المشاة، مع أهمية الالتزام بوضع لوجو وشعار حياة كريمة أو تحيا مصر أو غيرها من المبادرات الرئاسية للتعريف بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة ، وكذا وضع يافطات توضيحية بكل منطقة وقرية.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره للقيادات البرلمانية والمجتمعية لتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

واستهل محافظ أسوان جولته بتفقد مركز الشباب بقرية كشتمنه شرق والذى تم نهوه بنسبة 100 ٪ بتكلفة 2.8 مليون جنيه، والتى تشمل المبنى الإدارى، وإنشاء سور للمبنى، وكذا إنشاء ملعب خماسى، كما تفقد المحافظ مسجد القرية، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية.

وعقب ذلك تفقد أشرف عطية مشروع تطوير نقطة إسعاف كلابشة بقرية مرواو ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة 1.1 مليون جنيه وتضم 2 سيارة إسعاف لتساهم فى تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمترددين على طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، بجانب أهالى مدينة كلابشة وقروى قورته ، وذلك فى حضور اللواء نهاد فاروق رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد.

ثم تفقد عطية، الأعمال الجارية لإنشاء مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية جرف حسين على مساحة 1180 م2 ، وبتكلفة 12 مليون جنيه حيث يضم عدد من الخدمات وهى حضانة للطفل ، وعيادة تنظيم أسرة ، ومركز علاج طبيعى ، وصالة ألعاب رياضية علاجية ، وورشة تدريب فتيات ، وفصل لمحو الأميه ، بجانب مركز موده ، ومركز حماية الطفل ، ومركز تخاطب ، ويعتبر هذا المركز ضمن 7 مراكز للأمومة والطفولة من إجمالى 30 وحدة ومركز إجتماعى على مستوى مدن المحافظة يستهدفوا الإهتمام بتنمية الأسرة من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات متعددة للأطفال والأمهات وذوى الإعاقة، كما يراعى فيهم تنفيذ مسارات ولافتات بلغة برايل لقطاعات الأنشطة طبقاً لمواصفات الكود المصرى، بالإضافة إلى إنشاؤها بطراز معمارى يتواكب مع البيئة المحيطة.

ووجه المحافظ إلى ربط معارض المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية بالتسويق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، علاوة على إمكانية ربط البرامج السياحية المخطط تنظيمها بمشروع المرسى السياحى وكورنيش أبو هور بهذا المركز التراثى ضمن السياحة البيئية.