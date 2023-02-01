محافظ أسوان: تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى استعدادًا للمنظومة الجديدة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك استعدادات جارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد مستشفى نصر النوبة المركزى بلغت نحو 65 %، وبتكلفة تقديرية 335 مليون جنيه، وتقع على مساحة 12 ألف و970 م2، وتصل طاقتها إلى 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة بقوة 72 سرير، والعناية المركزة بقوة 10 آسرة.

وتابع محافظ أسوان، أن المستشفى تضم أيضًا 7 حضانات للأطفال المبتسرين، وأيضًا 33 ماكينة غسيل كلوى، وكذا 3 غرفة عمليات، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والنساء والتوليد والمعامل والأشعة والعيادات وبنك الدم والصيدلية، بجانب أقسام الإقامة الداخلية للمرضى والتعقيم المركزى، وسكن أطقم الأطباء والتمريض، وأقسام الخدمات المختلفة.

وأوضح "عطية"، أنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة، لافتاً إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمستشفيات حورس بإدفو، والمسلة للحميات، والرمد للعيون بمدينة أسوان، فيما تم نهو الأعمال بمستشفيات أسوان التخصصى، والسباعية، وأبو سمبل الدولى، ومعهد الأورام، بجانب أنه جارى إستكمال الأعمال بمستشفيات كوم أمبو المركزى، ودراو المركزى، ونصر النوبة المركزى، والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دخول 86 مركز طبى ووحدة صحية التشغيل الفعلى، فضلاً عن إستكمال الأعمال والتجهيزات فى المراكز والوحدات المتبقية.