وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية فرحان جمعالي في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء صادق على مقترح قانونين هما قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الهجرة.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس وافق أيضا على اتفاقية مبرمة بين وزارة التجارة الصومالية ونظيرتها الأوغندية، والتي ستكون مهمة للشعبين.