مقديشيو (أ ش أ)

وافق مجلس الوزراء الصومالى، على مقترح قانون مكافحة الإرهاب، ومقترح قانون الهجرة فى جلسة استثنائية عقدت فى العاصمة مقديشو، برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدى برى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية فرحان جمعالي في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء صادق على مقترح قانونين هما قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الهجرة. وأشار المتحدث إلى أن المجلس وافق أيضا على اتفاقية مبرمة بين وزارة التجارة الصومالية ونظيرتها الأوغندية، والتي ستكون مهمة للشعبين.

وكانت الحكومة الصومالية، أعلنت أن العمليات العسكرية الأخيرة التى تنفذها القوات الحكومية والمليشيات المحلية في البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي داود أويس فى العاصمة مقديشو بحضور الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال السفير محمد الأمين سويف.

وأشار أويس إلى أن القوات تمكنت خلال عملياتها العسكرية التي جرت في كل من غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب وجوبالاند من طرد مسلحي حركة الشباب الإرهابية من مناطق جديدة ومصادرة أسلحة وسيارات.

من ناحية أخرى، أعلن قائد القوات البرية الصومالي الجنرال بيحي تهليل، الاثنين الماضى، مقتل 45 من عناصر ميليشيا "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة 50 آخرين على يد قوات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية.