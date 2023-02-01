مجلس أمناء العاشر من رمضان يستعد لإقامة أكبر معرض للمنتجات الغذائية

الشرقية فتحية الديب

يستعد مجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد حلمى، رئيس المجلس، لأكبر معرض يشمل جميع المنتجات الغذائية ضمن معارض أهلا رمضان.

أوضح أيمن رضا، وكيل مجلس الأمناء والأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، أنه يجرى الأن التحضير لإقامة أكبر معرض يشمل جميع المواد الغذائية ضمن معارض أهلا رمضان، وذلك على مساحة 5 ألاف متر، أمام مدرسة السلطان عويس بتخفيضات تصل إلى 25 %.

وأوضح وكيل مجلس الأمناء، أن إقامة المعرض جاءت بالاشتراك مع الغرفة التجارية بإشراف المهندس محمد الزاهد، وجهاز مدينة العاشر برئاسة المهندس أحمد عمران، ووكيلة وزارة التموين فايزة عبد الرحمن، وذلك بمشاركة 100 شركة لتقديم كافة المنتجات الغذائية التى تصل التخفيضات عليها إلى 25%.

وأكد وكيل مجلس الأمناء أن الافتتاح خلال الأسبوع المقبل ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.