فى لفتة إنسانية.. مدير تعليم الجيزة يحقق أمنية طالب مصاب بالتوحد ويكرمه.. صور

كتبت - مرام محمد

استقبل أشوف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المديرية، آدم شريف حسان الطالب بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية والمصاب بالتوحد؛ تلبية لرغبة الطالب في مقابلة وكيل وزارة التعليم في الجيزة.

وكرم مدير المديرية، الطالب آدم، لتميزه وتفوقه العلمي، وسط فرحة عارمة من أسرته التي سعدت كثيرا بهذا اللقاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاهتمام بذوى الهمم وتشجيعهم ودمجهم فى المجتمع مع أقرانهم وإعطائهم الفرصة.

وأعرب أشوف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن سعادته البالغة بتكريم "آدم" تحفيزاً له على بذل المزيد من الجهد، متمنيا له مواصلة التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كرم مؤخرا عددا من الطلاب لتفوقهم العلمى والدراسى، حيث كرم الطالب إبراهيم محمد أحمد داوود الطالب بالصف السادس الإبتدائى بمدرسة الصفا الخاصة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وذلك لحصوله على (يوسى ماس أول جمهورية 2016) و(كنكن أول جمهورية 2021) و(المركز الأول على مستوى العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة 2022 ) و( كونى دو – رياصة دفاع عن النفس ) مركز أول جمهورية فى مرحلته السنية 2019 ، 2022).

وكرم المحافظ، الطالب عبدالله شعبان مختار محمد الطالب بالصف السادس الإبتدائى بمدرسة المدينة الجامعية النموذجية المشتركة بإدارة الدقى التعليمية لحصوله على (الأمين على مستوى الإدارة فى المكتب التنفيذى للمرحلة الابتدائية) و(المركز الأول على مستوى الإدارة طالب مثالى) و(المركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة فى مسابقة مستقبل وطن على مستوى الإدارة) و(المركز الأول محافظة فى البرلمان الإذاعى ضمن فرق الإذاعة المدرسية).



استقبال الطفل



جانب من اللقاء