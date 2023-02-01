فصل التيار الكهربائى عن منطقة الأحياء بالغردقة غدا لصيانة المحولات

واكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن فصل التيار بدأ من اليوم وسيستمر حتي غدا بداية من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا وغدا في نفس الساعات، وذلك لصيانة موزع الرياح ضمن خطة الصيانة الدورية التي تتبعها ادارة الصيانة بالقطاع يوميا .

وكان تم فصل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، التيار الكهربائي، الأحد الماضي عن مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية أيضا منها مستشفى النيل، ومنطقة لوست سينى، وجمال هلال، ومرعى 1، 2، كذلك مناطق مبارك 1 ،2، 3.

وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.