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فريق من المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مستشفى بمنطقة المطرية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:46 م
فريق من المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مستشفى بمنطقة المطرية حريق مستشفى بالمطرية
كتب عبد الرحمن سيد

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انتقل رجال المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية، لكشف خسائر الحريق والأسباب الناتجة عن اشتعال النيران في المكان.
 
وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل أحد المستشفيات في منطقة المطرية، بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته والسيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلي المستشفي القريبة من موقع الحادث. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى فى منطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق، وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.
 
 
 

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