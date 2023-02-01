فرص عمل للشباب من الجنسين فى القليوبية برواتب تصل لـ5000 جنيه

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة فى تخصصات مختلفة بعدد من شركات القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، برواتب تصل إلى 5000 جنيه.

وأوضحت أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في القليوبية:

1- فرص عمل بإحدى شركات الجوارب والتريكو في شبرا الخيمة

- الوظائف المطلوبة

أ- 5 عمال تعبئة

ب- 34 عامل فرز

ج- 35 عامل خياطة

- الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 20 : 25 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركات النايلون في شبرا الخيمة أول

- الوظائف المطلوبة

أ- 14 عاملا – من الجنسين

- الشروط

أ- السن 20 سنة

ب- الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة في الخانكة

- الوظائف المطلوبة

1- 3 مهندسين إنتاج – خبرة 2:4 سنة

2- 2 مهندس تحسين منتجات – خبرة 3:4 سنوات

2- 3 رسامين فنيين – إناث - خبرة 1:2 سنة

4- مهندس تطوير – إناث – خبرة 2:5 سنوات

5- 2 أمين مخزن

6- 5 عمال توزيع

7- 3 سائقين

8- 2 فني تركيبات

9- 1 استورجي

10- 4 نجارين

11- 1 كرسجي

- الشروط

أ- مؤهل عال

ب- السن 20:40 سنة حسب المهنة

ج- الراتب: 3500:5000 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات التريكو

- الوظائف المطلوبة

أ- 5 عمال تريكو

ب- 5 عامل تجهيز

ج- 9 عامل تحميل

د- 15 عامل صباغة

- الشروط

- مؤهل متوسط – بدون

- السن 20:40 سنة

- الراتب: 2400 جنيه