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غدا.. استكمال محاكمة المتهم بالاعتداء بالضرب على فتاة "أرض الجولف"

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:17 م
غدا.. استكمال محاكمة المتهم بالاعتداء بالضرب على فتاة "أرض الجولف" متهم- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تواصل محكمة جنح مدينة نصر، غدا الخميس، محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة "أرض الجولف"، بسبب "ركنة سيارة".

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من فتاة تقطن في أرض الجولف، بتعرضها للضرب والاعتداء على يد جارها بسبب ركنها سيارتها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم اعتدى على الفتاة، عندما أقدم على ضربها بيده على أنفها، ما تسبب لها بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسد وإصابات عديدة بها وأنها حررت محضرا بالواقعة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

 


مدينة نصر

فتاة مدينة نصر

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ارض الجولف



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