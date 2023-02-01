عميد طب القاهرة: تجهيز مركز لزراعة الأعضاء بقصر العينى

وأكد التقرير أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.

وأشار التقرير إلى أن هناك 176 ألفا و438 مريضا تم حجزهم داخل مستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب 26 ألفا و434 مريضا بوحدات الحالات الحرجة، و2462 بوحدات الأطفال، و26 ألفا 199 بمركز الخدمات بمستشفى المنيل الجامعى، موضحًا أن المستشفيات والمراكز الأعلى من حيث حجز المرضى هى مستشفى الطوارئ 33 ألفا و267 حالة، ومستشفى النساء والتوليد 23 ألفا و703 حالات، ومركز الكلى 18 ألفا و616 مريضا، والمنيل الجامعى قبلى 18 ألفا و359 مريضا، والمنيل الجامعى بحرى 17 ألفا و850 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش اليابانى 16 ألفا و32 حالة، ومركز الملك فهد وجراحات الكلى 11 ألفا و484 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش المنيرة 10 آلاف و591 مريضا.