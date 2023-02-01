عادة سيئة تزيد من استهلاكك الشهرى للمياه إلى 43 ألف لتر.. اعرفها

كتبت - مرام محمد

تعد قيمة استهلاك مياه الشرب شهريا من أكثر الالتزامات التي تشغل اهتمام الأسر، وقد يساعد تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، واتباع بعض الإرشادات والعادات اليومية، في توفير المياه شهريا وخفض قيمة الفواتير وبالتالي تخفيف العبء على كاهل الكثيرين.

وعليه، كشفت الشركة القابضة ل مياه الشرب والصرف الصحي ، عن أهم الطرق لترشيد استهلاك المياه، وأهمها ضرورة فتح صنبور المياه عند الحاجة إليه فقط، والتأكد من إغلاقه جيدا حتى لا يحدث أي تسريب في الماء دون الانتباه، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لأدوات السباكة، وإصلاح الصنابير والمواسير في حال تعطلها أو حدوث أي تسريب لها على الفور، إلى جانب تركيب القطع الموفرة، والاستفادة من المياه المتبقية من استخداماتنا اليومية.

وأكدت "الشركة" أن "السيفون" التالف يتسبب في إهدار 1440 لتر مياه يوميا، موضحة أن في حالة استمرار التسريب، يستمر الموتور في ضخ المياه، ما يزيد من استهلاك الفرد الشهري لـ43 ألف لتر، ودخوله في شريحة أعلى وزيادة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، ولذلك من الضروري غلق المحبس فورا عند تسريب "السيفون"، وصيانة التسريب للسيطرة على الاستهلاك والحد من ارتفاع قيمة الفاتورة.

ويقدم "اليوم السابع"، في السطور التالية، 6 نصائح تساعد على ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير المياه.

1- إغلاق صنبور المياه في حالة عدم احتياجه عند غسيل الأسنان أو الحلاقة و غيرها، وعند الاستخدام يفضل عدم فتحه على آخره.

2- تركيب القطع الموفرة لتقليل كمية المياه المستهلكة، حيث تتميز بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفقد، دون التأثير على كمية تدفق المياه.

3- الفحص الدوري لأدوات السباكة للكشف عن التسريبات وإصلاحها.

4- وضع مياه في الغلاية تبعًا للحاجة فلا تملء الغلاية من أجل كوب واحد.

5- لا تملأ حوض الاستحمام بل استخدم الدش.

6- تأكد أن السيفون لا يسرب الماء، وتجنب سحب السيفون بلا داعي.