طقس شمال سيناء.. رياح وانخفاض بدرجات الحرارة وتجهيز شبكات الصرف.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت أجواء شمال سيناء اليوم الأربعاء هبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة، وتساقط أمطار خفيفة على مناطق ساحلية مع ارتفاع ملحوظ لأمواج البحر.

واعلن مجلس مدينة العريش قيام فريق من إدارة الأزمات والكوارث بمدينة العريش بمتابعة أعمال تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش حصرها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات وإرسالها إلى إدارة الازمات تحسبا لسقوط أمطار.

وقال أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، أنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل على ثلاث محاور منها على مجرى الوادى ومنها على البحر مباشرة والأخيرة على شبكة الصرف الصحى، تخفيفا على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت أنه فى إطار قيام الشركة بدورها فى مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولى الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.

و قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.























