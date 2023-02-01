طقس القليوبية.. رياح باردة مثيرة للأتربة تضرب قرى ومدن المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، رياح باردة ومثيرة للأتربة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط انخفاض بدرجات الحرارة علي كافة الأنحاء، وظهور السحب المتقطعة في سماء المحافظة، مع إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، استمرار حالة الطوارئ لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وحذرت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدي المركبات علي الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة عدم تخطي السرعات المقررة خلال هذه الموجة من سوء الأحوال الجوية، وترك المسافات الكافية بين المركبات علي الطرق منعا لوقوع أية حوادث.

ومن ناحيتها كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى رياح شمالية باردة تهب علي مسطح البحر المتوسط بسرعات تتجاوز 60 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت هيئةالأرصاد إلى أن البلاد تشهد أجواء باردة طوال اليوم على شمال البلاد ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس يسببه نشاط الرياح، والحرارة الآن فى القاهرة 17 درجة والرؤية 1000 متر والظاهرة أتربة.

وتابعت هيئة الأرصاد: "مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تتقدم إلى داخل الدلتا مع الوقت ثم تزداد فرص سقوط الأمطار على شرق البلاد وسيناء مساء".

ويشهد اليوم، الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.