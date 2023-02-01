طقس الغربية الآن.. بارد ورياح خفيفة وشمس متقطعة بالمراكز والمدن.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، أجواء باردة مع وجود رياح خفيفة وشمس متقطعة بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد على السواحل.

كما يشهد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.