طقس الشرقية الآن مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم، الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 18 والصغرى 9 درجات، ونسبة سقوط أمطار 57% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 43% والرياح 35 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية مشمسة أغلب الأوقات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد على السواحل.

كما يشهد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر ، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.











