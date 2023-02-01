طقس البحر الأحمر اليوم.. نشاط كبير للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة

فيما شهدت حالة الطقس ايضا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكذلك تشهد حالة البحر سرعة في الموج المصاحب لسرعة الرياح الكبيرة، مع استقرار في الحالة البحرية والرحلات البحرية السياحية والمنوطة بالتداول البضائع بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

كانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن الحركة البحرية، أمس تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و633 شاحنة، و28 سيارة، علي متن 11 سفينة بحرية متواجدة علي أرصف موانئ الهيئة.

وشملت حركة الصادرات حسب بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أمس الثلاثاء، 6 آلاف طن بضائع عامة، و254 شاحنة و10 سيارات، حيث استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية 2، وغادرت ثلاث سفن وهى KYTHIRA، امل وبوسيدون اكسبريس.