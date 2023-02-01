طالب الأزهر بالإسكندرية يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة "التهجى"

الإسكندرية أسماء على بدر

فاز الطالب حمزة الجمل بالصف الثانى الاعدادى بأزهر الإسكندرية بالأول على مستوى الجمهورية والطالبة حبيبة حسن بالصف الاول الاعدادى بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة نحلة التهجى التى اقيمت تحت رعاية الازهر الشريف على مستوى الجمهورية.

وتقدم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل مسابقة (نحلة التهجي) من توجيه اللغة الإنجليزية بقيادة نعمة علام منسق المسابقة وموجه عام اللغة الإنجليزية ومعلمين اللغة الإنجليزية على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية ولجنة التحكيم فى التصفية الأولى ومشرفى التصفيات نصف النهائية ومحكميها.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية أن الجميع فازوا على أنفسهم بالمثابرة والارتقاء بمستواهم فى اللغة الإنجليزية، ويتقدما بخالص التهانى للطالب حمزة الجمل لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين متسابقين الصف الثانى الإعدادى والطالبة حبيبة حسن والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بين متسابقين الصف الأول الإعدادي.

وشملت فعاليات مسابقة نحلة التهجى التصفية النصف نهائية بين أريع مناطق هي: الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية.

وأقيمت المسابقة فى ثلاث قاعات كل قاعة تشمل لجنة تحكيم مستقلة مكونة من عدد من معلمى اللغة الانجليزية بمناطق غير المناطق المتنافسة ومسابقة " نحلة التهجى " التى دشنها قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف، وتقام بالمنطقة الأزهرية بالاسكندرية بمشاركة 4 محافظات وهما الاسكندرية والبحيرة والغربية ومرسى مطروح فى التصفيات القبل نهائية .

وكان قد التقى ممثلى قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، بلجنة تحكيم مسابقة نحلة التهجي؛ للتأكيد على التعليمات وضوابط التحكيم بالمسابقة التى تبدأ غدا الأحد بمشاركة المعاهد الأزهرية والتصفيات النهائية بين محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية .

وناقش اللقاء الضوابط التى تم وضعها من قطاع المعاهد الأزهرية فى الأزهر الشريف واستقبال المتسابقين وأولياء الأمور والطلاب وذلك تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وإشراف موجه عام اللغة الإنجليزية ومنسق عام مسابقة.

وانطلقت مسابقة نحلة التهجى بالمنطقة التصفيات النهائية لمسابقة نحلة التهجي؛ حيث تم اختيار منطقة الإسكندرية الأزهرية مركزًا لتصفيات 4 محافظات وهم: الغربية، والبحيرة، ومطروح بالإضافة إلى الإسكندرية.