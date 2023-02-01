اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:22 م
ضبط 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 72754 مخالفة مرورية متنوعة.

من بينها المخالفات التالية:

ـ       (12649) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ       (341) مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ       (7) دراجات نارية مخالفة.

ـ       (25) مخالفة موقف عشوائى.

ـ       (25) مخالفة شروط الترخيص .

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق

 


المرور

حمله مروريه

مخلافه سرعه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة