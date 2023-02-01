ضبط 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 72754 مخالفة مرورية متنوعة.
من بينها المخالفات التالية:
ـ (12649) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
ـ (341) مخالفة السير بدون تراخيص.
ـ (7) دراجات نارية مخالفة.
ـ (25) مخالفة موقف عشوائى.
ـ (25) مخالفة شروط الترخيص .
يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق
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