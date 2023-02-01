ضبط 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 72754 مخالفة مرورية متنوعة.

من بينها المخالفات التالية:

ـ (12649) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ـ (341) مخالفة السير بدون تراخيص.

ـ (7) دراجات نارية مخالفة.

ـ (25) مخالفة موقف عشوائى.

ـ (25) مخالفة شروط الترخيص .

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق