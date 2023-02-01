ضبط 188 قطعة سلاح فى حملات أمنية موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة وتم خلالها ضبط (188) قطعة سلاح نارى ، (332) قضية مخدرات وتنفيذ (81973) حكم قضائى متنوع، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (332) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (370) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,915كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (59,100 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,317 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,194 كيلو جرام).

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (188 قطعة سلاح نارى بحوزة 130 متهم) ومن بين المضبوطات، 10 بنادق آليه، 13 بندقية خرطوش، 8 طبنجات

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81973) حكم قضائى متنوع ، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين ، إرتكبوا (12) حادث متنوع، فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (47) متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهم، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (245) دراجة نارية مخالفة، فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (23185) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.