اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:12 م
ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط متهم فى عين شمس وبحوزته كمية لمخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطة الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ( 70 ألف جنيه تقريباً )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عين شمس

الاتجار فى المخدرات

وزارة الداخلية

حشيش

مخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة