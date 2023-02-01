اليوم السابع
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صحة الأقصر تفحص وتقدم العلاج لـ910 مواطنين بقافلة طبية فى إسنا.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:13 ص
صحة الأقصر تفحص وتقدم العلاج لـ910 مواطنين بقافلة طبية فى إسنا.. صور جانب من الحدث
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، فعاليات قافلة طبية يومي على مدار يومين بمقر وحدة الحميدات الصحية شرق بإدارة إسنا الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه، يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على 910 حالة في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية حاجر الضبعية التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة على 1925 حالة في مختلف التخصصات السابق ذكرها  وصرف العلاج مجاناً.

دعم 910 مواطن بقافلة طبية بجميع التخصصات فى إسنا
دعم 910 مواطن بقافلة طبية بجميع التخصصات فى إسنا

 

صحة الأقصر تفحص وتقدم العلاج لـ910 مواطن
صحة الأقصر تفحص وتقدم العلاج لـ910 مواطن

 

 

صرف العلاج للمواطنين فى وحدة الحميدات الصحية
صرف العلاج للمواطنين فى وحدة الحميدات الصحية

 

 

فحص وعلاج 910 مواطن بقافلة طبية بجميع التخصصات فى إسنا
فحص وعلاج 910 مواطن بقافلة طبية بجميع التخصصات فى إسنا

 

 

فعاليات قافلة طبية بجميع التخصصات فى إسنا
فعاليات قافلة طبية بجميع التخصصات فى إسنا

 


 

 


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