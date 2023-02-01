اليوم السابع
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شيخ الأزهر يستقبل أمين عام اتحاد الكتاب العرب لبحث سبل تعزيز الهوية العربية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:18 م
شيخ الأزهر يستقبل أمين عام اتحاد الكتاب العرب لبحث سبل تعزيز الهوية العربية لقاء شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفد اتحاد الكتاب العرب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب.

 

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالدكتور علاء عبد الهادى، والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الكتاب والمثقفين العرب هم حائط الصد في معركة الحفاظ على الهوية العربية في مواجهة الغزو الثقافي والسلوكيات الدخيلة التي تحاول بعض التيارات الغربية الزج بها في مجتمعاتنا وعقول شبابنا وبناتنا، مشددا على أن إبراز الجوانب المضيئة فى تراثنا الإسلامى والعربى هى مهمة الكتاب والعلماء والمثقفين.

 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن إحياء اللغة العربية في عقول الشباب والاعتزاز بالهوية العربية، هي سلاحنا في وجه تلك الصور النمطية التي يحاول البعض ترويجها لوصم الشخص العربي بالبدائية والتخلف وتصفه بالجهل والسطحية، وتحاول إقصاءه عن جذوره الثقافية، وجذبه إلى ثقافات دخيلة تبيح الشذوذ وتهدم مفهوم الأسرة، وتروج للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تحت لافتة الحرية والتقدم والانفتاح، مشددا على ضرورة خلق طرق مبتكرة ووسائل جديدة لمواجهة هذه الصور النمطية، وتحصين شبابنا العربي، مشددا على خطورة تطبيع هذه السلوكيات الدخيلة من خلال منصات الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والمناهج التعليمية.

 

من جانبه، أعرب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، والوفد المرافق، عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته والأزهر الشريف من جهود للحفاظ على الثقافة العربية وإحياء التراث الإسلامي في عقول الشباب، ونشر ثقافة الأخوة والانفتاح الإيجابي على الآخر، وتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.


شيخ الازهر

الازهر الشريف

اتحاد الادباء

الكتاب



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