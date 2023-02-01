وذكرت "سي إن بي سي" أنه: "تُستخدم بالفعل روبوتات المحادثة وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT التي يمكنها إنتاج محتوى مكتوب معقد بشكل متزايد لأداء مجموعة متنوعة من المهام، من كتابة مهام المدرسة الثانوية إلى إنشاء المستندات القانونية وحتى التأليف".

ورصدت 5 وظائف من المحتمل استبدالها وهي (برمجة الحاسوب، مهام البريد الإلكتروني، الكتابة متوسطة المستوى، تخطيط وشراء الإعلانات، الوظائف القانونية).