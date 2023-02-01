سكاى نيوز: مكتب التحقيقات الفيدرالى يفتش منزل بايدن فى ديلاوير دون إشعار مسبق

كتب محمد جمال

قال محامى الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى يفتش منزل بايدن فى ديلاوير من دون إشعار مسبق، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، امتدت أزمة الوثائق السرية في الولايات المتحدة لتصل إلى مايك بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولاية دونالد ترامب واحد المرشحين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2024، حيث تم اكتشاف عدد من الوثائق السرية في منزله ما أثار جدل حول نظام الحكومة الفيدرالية غير العملي لتخزين وحماية ملايين الوثائق السرية التي تنتج كل عام، وراه بعض الديمقراطيين بمثابة فرصة ستدفع الجمهوريين للتوقف عن انتقاد بايدن بسبب الوثائق.

وعثر محامي مايك بنس على حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية في منزل نائب الرئيس السابق في إنديانا الأسبوع الماضي ، وقام بتحويل هذه السجلات السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وقال إن بنس لم يكن على علم بوجود وثائق في منزله الشخصي قبل البحث الذي جري الأسبوع الماضي، وأكد أن نائب الرئيس السابق يتفهم الأهمية الكبيرة لمعلومات ومستعد للتعاون عند السؤال.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، فإن وثائق بنس السرية هي الأحدث في سلسلة من عمليات استرداد الأوراق التي كان من المفترض أن تعامل بأقصى درجات الحساسية من منازل كبار المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين بعد العثور على وثائق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجعه مارالاجو ووثائق بايدن السرية التي عثر عليها في مكتبه بواشنطن ومنزله بولاية ديلاوير.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة للوثائق وكيف انتهى بها المطاف في منزل بنس في ولاية إنديانا.

وقالت المصادر إن محامي بنس اكتشف الوثائق السرية في المنزل الجديد لنائب الرئيس السابق في أعقاب الكشف عن مواد سرية تم اكتشافها في المكتب الخاص للرئيس جو بايدن ومقر إقامته ويأتي هذا الاكتشاف بعد أن قال بنس مرارًا وتكرارًا إنه ليس بحوزته أي وثائق سرية.

ودفع الاكتشاف الأحدث بنس، الذي أصر سابقًا على اتباع بروتوكولات صارمة فيما يتعلق بالوثائق السرية ، إلى الجدل حول التعامل مع المواد السرية من قبل المسؤولين الذين خدموا في أعلى المناصب الحكومية.

ومع الجدل المتزايد حول الوثائق، علق الرئيس السابق دونالد ترامب على الاحداث، وكتب على موقع تروث سوشيال مدافعا عن نائبه السابق: "مايك بنس رجل بريء. لم يفعل أبدًا أي شيء غير أمين عن قصد في حياته. اتركوه لوحده!!!"، وذلك على الرغم من ان ترامب وبنس اشتبكا معا في وقت سابق حول رفض الأخير مواكبة جهود إلغاء نتائج انتخابات 2020.

في الوقت نفسه، تشبب الاكتشاف في تعقيد جهود الجمهوريين في الكونجرس لتنسيق خطوط هجومهم على تعامل الرئيس بايدن مع مواد مماثلة خلال الفترة التي شغل فيها منصب نائي الرئيس في ولاية باراك أوباما، حيث شنوا هجوما الفترة الماضية اتهموا فيه بايدن بالاهمال وتعريض معلومات حساسة للخطر.

لكن أوجه التشابه بين الطريقة التي تعامل بها كل من بنس وبايدن مع قضيتهما ، مع قيام المحامين بإخطار وزارة العدل والأرشيف الوطني بسرعة ، يمكن أن يحد من بعض هجمات الحزب الجمهوري ضد البيت الأبيض.

كما أن أوجه التشابه بين تعامل بايدن وبنس مع الوثائق السرية بعد العثور عليها من المحتمل أن يقيد هجمات الجمهوريين ضد البيت الأبيض، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام: "خلاصة القول ، أنا لا أعرف كيف حدث هذا نحن بحاجة للوصول إلى حقيقة الأمر لا أعتقد للحظة أن مايك بنس يحاول تعمد تعريض الأمن القومي للخطر."

وأضاف: "وبالتالي فإن ما أصبح مشكلة سياسية للجمهوريين هو الآن مشكلة أمن قومي للبلاد".

كان هذا التطور بمثابة أخبار مرحب بها للبيت الأبيض ، الذي ظل يكشف خلال الأسبوعين الماضيين عن معلومات إضافية شيئًا فشيئًا حول المستندات الإضافية التي تم العثور عليها في منزل بايدن في ديلاوير التي تشببت في انتقادات المتزايدة حول سبب عدم إفصاح الإدارة عن الأمر للجمهور عندما تم اكتشاف الوثائق لأول مرة منذ أشهر.

ورفض مسؤولو البيت الأبيض التعليق على وثائق بنس،. لكن الديمقراطيين سيكونون الآن قادرين على المقارنة بشكل إيجابي بين قضيتي بايدن وبنس ، مشيرين إلى أن الرجلين لم يعلما شيئا عن الاكتشافات وتعاونا المحامين مع وزارة العدل والأرشيف الوطني.

وقال النائب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي) ، رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب ، إن بنس قد تواصل مع اللجنة بشأن الوثائق التي تم العثور عليها في منزله و "وافق على التعاون الكامل مع إشراف الكونجرس وأي أسئلة نطرحها. حول هذه المسألة. "

وطلب كومر الوثائق التي اكتشفها فريق بايدن ، والاتصالات حول الوثائق بين البيت الأبيض بايدن ووزارة العدل وقائمة بزوار منزل بايدن في ديلاوير الذين تم فحصهم من قبل الخدمة السرية.

وفي حالة بنس ، بدا حتى الديمقراطيون أقل اهتمامًا بمهاجمة نائب رئيس ترامب من التركيز على الاختلافات بين كيفية تعامل بنس وبايدن مع اكتشاف المواد السرية في منازلهم مقارنةً بترامب.

في حين أن تطوير بنس يعد حالة مختلفة تمامًا ، إلا أنه يمكن أن يعزز حجج ترامب وبايدن ، اللذين سعيا إلى التقليل من أهمية الاكتشافات في منازلهم، حيث إن وجود وثائق سرية في جميع مساكن الرجال الثلاثة يؤكد كذلك على نظام الحكومة الفيدرالية غير العملي لتخزين وحماية ملايين الوثائق السرية التي تنتج كل عام.

وغردت جويس وايت فانس أستاذة القانون والمحللة السياسية: "سياسياً ، هذا يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الحزب الجمهوري أن ينتقد بايدن ، دون الإضرار بنس"