سقوط أجزاء خشبية على 3 سيارات بسبب الرياح فى حى العرب ببورسعيد.. صور

سقطت أجزاء خشبية على 3 سيارات، اليوم الأربعاء، في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك بسبب الرياح الشديدة التي تضرب المحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وفوجئ أهالى شارع "أبو الحسن" بنطاق حي العرب، بسقوط قطع خشبية كبيرة على سيارات كانت تقف أسفل عقار، وذلك بسبب شدة الرياح.

شهدت محافظة بورسعيد ، منذ فجر اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ ورياح شديدة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وجو غائم واحتمالية كبيرة لسقوط الأمطار الرعدية.

ويعتبر طقس اليوم استمراراً لموجة الطقس غير المستقر الذي شهدته محافظة بورسعيد منذ أول أمس من سقوط أمطار غزيرة وغيوم وسحب ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تصل حالة عدم الاستقرار إلى ذروتها اليوم الأربعاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح وأجواء باردة علي شمال البلاد، حيث تنشط رياح شمالية وغربية قادمة من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 60 كم /س؛ وتزيد سرعة هباتها؛ وترتفع على إثرها ارتفاع الامواج لتتجاوز 3 أمتار على الشواطئ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية؛ كما تزيد الرياح من الاحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد: ويستمر نشاط الرياح خلال اليوم علي كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال الصعيد وسيناء، كما تستمر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا تمتد إلى الداخل مع الوقت لتصل إلى القاهرة مساء.