وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية ، أن سلطات المحافظة أعلنت تعليق المدارس ومعظم المصالح الحكومية غدا الخميس للسماح بفحص المباني ومعرفة مدى تضررها، فيما من المتوقع أن تحدث بعض الهزات الارتدادية.

ولا زالت المحافظة تعاني من آثار الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربتها الأسبوع الماضي، فيما لم ترد حتى الآن تقارير تفيد وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يشار إلى أن الفلبين تقع فيما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادي وهي عبارة عن قوس من الصدوع حيث تحدث معظم الزلازل في العالم، كما يضربها قرابة 20 إعصارا وعاصفة استوائية كل عام ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.