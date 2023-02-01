زرع 3500 شجرة بجامعة حلوان ضمن مبادرة اتحضر للأخضر

كتب محمد صبحى

شارك اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في مبادرة اتحضر للأخضر والتى أطلقتها الحكومة المصرية برعاية القيادة السياسية، حيث استكملت جامعة حلوان غرس حوالي 3500 شجرة، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة ابتسام حماد أستاذ النبات بكلية العلوم، كما حضر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة و لمتابعة أعمال غرس الأشجار بجامعة حلوان، و محمد ناصر أمين عام الجامعة، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور السيد قنديل على حرص جامعة حلوان على استمرارية الزراعة فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ونشر ثقافة الزراعة لدى الطلاب، وتشجيعهم على الزراعة فى المنزل، ووجه بأن يقوم العاملون بالجامعة بزارعة شجرة، موجهاً بتطوير شبكات الري حتى يتثنى الاهتمام بما تم زراعته.

أوضح الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية التشجير ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين وعلى رأسهم الشباب وحثهم على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

هذا وقد وافقت هيئة التشجير بمحافظة القاهرة على إمداد الجامعة بنحو 20 ألف شجرة، من وتسلمت الجامعة منهم نحو 3500 شجرة منها أشجار مثمرة (جوافة، وزيتون، وليمون ويوسفي)، وخشبي (اكسيا جلوكا، فرشاة الزجاج، كينو كاربس) وذلك على مساحة 5 فدان، وسيتوالى زراعة أكثر من 5 أفدنة آخرين على مستوى الحرم الجامعى والكليات الخارجية كل وفق احتياجه، وقام العاملين بالجامعة بمشاركة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والجوالة وإدارة التشجير بزراعة هذه الدفعة من الأشجار.

وتقوم إدارة التشجير بالإدارة الهندسية بالجامعة برعايتها وإمدادها بالمغذيات التي تحافظ على سرعة نموها.