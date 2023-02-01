وأضافت ماتفيينكو، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية، "موقفنا واضح وشفاف.. نحن مستعدون للمحادثات وليس للوعود، ودون شروط مسبقة يحاولون طرحها، ولا نرى نظام كييف مستعدا لمفاوضات فعلية".



وأضافت أن زيادة شحنات الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الهجومية، من جانب الولايات المتحدة لا يمكن اعتبارها دعوة للسلام.. موضحة أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بإنهاء النزاع، بل في تصعيده وإطالة أمده.



وتابعت ماتفيينكو "إنهم يواصلون توهمهم بأنهم سوف يبطئون التنمية الروسية، ويفعلون كل شيء من أجل ذلك.. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لضمان اعتماد أوروبا الكامل على موارد الطاقة الأمريكية".



وأضافت "أن ما يسمى بدعوات السلام هي مجرد كلام مزدوج.. لا توجد دعوات للسلام، إنهم يواصلون فقط سياستهم العدوانية".