رفع المياه بـ12 مدينة وقرى المراكز بكفر الشيخ لتعرضها لهطول أمطار.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مجالس مدن كفر الشيخ، وبيلا، وقلين وبرج البرلس ومصيف بلطيم، وبلطيم، والحامول، ودسوق، وسيدى غازى، وسيدى سالم، ومطوبس، والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من رفع مياه الأمطار، التى شهدتها تلك المدن وعدد من القرى، من هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، لرفع المياه، بالإضافة تسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع المهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحى شرق وغرب كفر الشيخ، وبقرى المركز، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة مياه الأمطار خلال الفترة الحالية، وذلك لتعرض المحافظة لأجواء ممطرة، وجارى لرفع مياه الأمطار بحى شرق وغرب كفر الشيخ، بالتوازى مع رفع المياه بنطاق قرى مركز كفر الشيخ، مع أعمال حملات النظافة اليومية.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، التى شهدها المصيف اليوم، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحى لسحب المياه من البيارات، وصفايات المطر.

كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، رفع مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة، ومن الطريق الدولى، كما تابع أعمال النظافة، ورفع كفاءة صفايات الأمطار.

وتابع اللواء خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، ورؤساء القرى رفع درجة الاستعداد فى جميع القرى والمدينة لمواجهة موجة الشتاء الحالية، موجهًا لرؤساء القرى برفع جميع المياه الناتجة عن موجه الشتاء الحالية والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية.



تابع اليوم اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، ميدانيًا إستمرار رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بكافة الشوارع والميادين بالمدينة والقرى والمناطق المنخفضة والقريبة من التجمعات السكانية والأكثر سخونة بالقرى، الشيخ مبارك والساحل القبلى والشهابية والربع وبر بحرى والزهراء.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على نظافة الشوارع ورفع كافة المخلفات، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تمر بها المحافظة، ودفعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، بمعدات الوحدات المحلية من سيارات وجرارات لشفط وكسح مياه الأمطار، وإزالة آثارها من الشوارع بالمدينة والقرى، واستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح التجمعات بجميع الشوارع والميادين بالمدينة وجميع قرى مركز بيلا، موجهًا رئيس مدينة بيلا، نوابه ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار مع متابعة أعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة وإزالة مياه الأمطار أولا بأول.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد والتعامل مع مياه الأمطار بشوارع المدينة أول باولا وجارى العمل بكافة الشوارع والمناطق لحين الانتهاء من هذه الأجواء.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق مع جهاز النظافة والتجميل أعمال رفع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الأمطار، وبصفة خاصة أمام المستشفيات وفتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول، ورفع كل مخلفات المطر من محيط المدارس والمصالح الحكومية، وذلك إثر عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل، والانتهاء من سحب كافة، ومياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحى، لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأى طوارئ.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، استمرار أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار أول بأول بشوارع المدينة، وحول المصالح الحكومية، إضافة لرفع مياه الأمطار بالقرى.

وتابع اللواء دكتور حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، كسح ورفع مياه الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى مركز ومدينة مطوبس، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، كما تفقد قرية برمبال وقرية منية المرشد والتقت ببعض المواطنين، واستمع لشكواهم.

وتابع اللواء هانى يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وعمليات رفع وشفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، وسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أول بأول ومازال العمل مستمرًا، واستمرار عمليات رفع وشفط وسحب المياه وتشغيل محطات الرفع المياه الشرب والصرف الصحى بجميع مناطق المدينة واستكمال مسح المخلفات أول بأول ومازال العمل مستمرًا على مدار الساعة بالإضافة بالتواجد المستمر فى الشوارع.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن الـ14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية لسرعة التواصل مع التعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود غطاء سحابى من السحب الرعدية الممطرة يغطى سماء الإسكندرية، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيان.نومن المتوقع أن يؤثر على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة وكفر الشيخ)، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

كما أعلنت عن هبوب رياح شمالية باردة تهب على مسطح البحر المتوسط بسرعات تتجاوز 60 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والاتربة كما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأجواء باردة طوال اليوم على شمال البلاد ومزيد من الاحساس ببرودة الطقس يسببه نشاط الرياح، والحرارة الآن فى القاهرة 17 درجة والرؤية 1000 متر والظاهرة أتربه، وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تتقدم إلى داخل الدلتا مع الوقت ثم تزداد فرص سقوط الأمطار على شرق البلاد وسيناء مساء.



استمرار سحب وتصريف مياه الأمطار بمجمع المواقف وأمام المصالح الحكومية



استمرار مواجهة سوء الأحوال الجوية ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار ورفع وتصريف المياه وفتح صفايات الأمطار



جانب من رفع مياه الامطار



رفع مياه الامطار من الشوارع



رفع مياه الامطار ببلطيم



رفع مياه الامطار ببيلا



رفع مياه الامطار بشوارع دسوق