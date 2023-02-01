رئيس وزراء فلسطين ومسؤول فرنسى يبحثان آفاق التعاون التنموى

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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، مع الرئيسة التنفيذية للذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية (Proparco) فرانسواز لومبارد، شراكات وبرامج المجموعة الاستثمارية في فلسطين، وآفاق التعاون التنموي مع بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية الفلسطيني.

ودعا اشتية مجموعة وكالة التنمية الفرنسية إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات المالية التي يتم منحها عبر البنوك والمؤسسات المالية للقطاع الخاص، لاسيما المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم فوائد منافسة تمكن هذه المشاريع من التطور والاستدامة، مثمنًا دور فرنسا في دعم إقامة إحدى كليات جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عبر وكالة التنمية الفرنسية، داعيًا إلى مزيد من الدعم الفني والتقني للجامعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، المسؤول الفرنسي على برامج وشراكات المجموعة في فلسطين بما يشمل القروض والدعم الفني وبرامج الضمان الائتماني، وغيرها.