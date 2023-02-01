رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعي البرازيلى الجديد بالقاهرة

كتب إسلام سعيد

استقبل الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - روفائيل مهنا الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل بالقاهرة، بحضورسيزر تيليس الملحق الزراعي البرزيلي المنتهية فترة مهامه في مصر، والدكتور حاتم فراج مساعد الملحق الزراعي بسفارة البرازيل، والدكتورة إيمان حلمي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور طارق الهوبي بروفائيل مهنا - الملحق الزراعي الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، وأن تسهم مجهوداته في تعزيز العلاقات المصرية البرازيلية على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

كما تقدم الهوبي بالشكر والتقدير لسيزر تيليس الملحق الزراعي البرزيلي المنتهية فترة مهامه في مصر، على مجهوداته التي قدمها في سبيل تعزيز معدلات التبادل التجاري وتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والبرازيل خلال عمله بالقاهرة.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن اللقاء تناول عدد من الموضوعات تضمنت استعراض منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الواردة من البرازيل التي تتبناها الهيئة خاصة منتجات اللحوم ومصنعاتها وفول الصويا والذرة، وكذلك طرق وآليات التحاليل التي تُجرى عليها للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها.

وأشار الهوبي إلى أنه وجه الدعوة للجانب البرازيلي لإيفاد وفد رسمي للقاهرة لعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين المصريين، للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المصدرين البرازيليين للسوق المصري، والعمل على إيجاد حلول لها بما يتسق مع القواعد والتشريعات المصرية التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن جانبه أكد روفائيل مهنا- الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل بالقاهرة على أهمية اللقاء الذي جمعه بالدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى ضرورة تعزيز كافة أوجه التعاون الاقتصادي مع مصر، وبصفة خاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد سيزر تيليس الملحق الزراعي البرازيلي المنتهية فترة مهامه في القاهرة بالدور الهام للهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في السوق البرازيلي بصفة خاصة والأسواق العالمية بصفة عامة.