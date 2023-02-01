وقال رئيس توجو -في تصريح إعلامي- "يجب علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية للبلاد"، فيما اعتبر أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق هذه الغاية غير كافية حتى الآن ويجب زيادة اعتماد توجو بشكل أقل على واردات الغذاء.



وتابع: "الجهود التي نبذلها لسنوات عديدة لم تسمح لنا بعد بإطعام أنفسنا... مجبرون على شراء الغذاء من الخارج... غالبًا ما يكون غير جيد، نظرًا لأننا لا ننتج ما يكفي ... المنتجات التي تأتي من مكان آخر، ربما بأسعار منخفضة ، ولكنها ليست دائمًا جيدة لصحتنا ".



وحض جناسينجبي الحكومة على زيادة توفير الدعم للمزارعين ونشر الميكنة والري الحديث والتصدير، وأن ينشط القطاع المصرفي في توفير قروض ميسرة للفلاحين.