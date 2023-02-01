رئيس تشاد يزور إسرائيل ويلتقى نتانياهو لمناقشة تطوير العلاقات

كتب- وكالات

بدأ الرئيس التشادي محمد ديبي، زيارة دبلوماسية إلى إسرائيل؛ ضمن مساعي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية، على أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في غضون الساعات المقبلة.

وخلال رئاسة نتانياهو السابقة للحكومة الإسرائيلية، أعلن مصدر مطلع عام 2019، عودة العلاقات الدبلوماسية مع تشاد بعد عقود من انقطاع العلاقات بين البلدين منذ عام 1972، خلال زيارة وصفت حينها بأنها "اختراق تاريخي".

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، يرى مراقبون أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين إسرائيل وتشاد خلال السنوات الأخيرة.

وكان رئيس تشاد السابق إدريس ديبي، زار إسرائيل أواخر العام 2018، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، وفي العام التالي زار نتانياهو العاصمة نجامينا.

وفي مايو من العام الماضي، عينت إسرائيل الدبلوماسي بن بورجل، كأول سفير لتل أبيب لدى تشاد، في خطوة استهدفت بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية.

وسبق أن اعتبر نتانياهو تشاد "دولة مهمة جدا لبلاده، لأن مستقبل إفريقيا مرتبط بمستقبل الساحل".

ووقع الطرفان في انجامينا سلسلة بروتوكولات اتفاقات تعاون، خصوصا في مجالي الدفاع والأمن.